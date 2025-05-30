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Общество
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В МЧС РФ сообщили о планах восстановить все объекты гражданской обороны

Куренков: МЧС планирует привести в порядок все убежища и укрытия в РФ
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Кирилл Брага/РИА Новости

МЧС РФ намерено привести в порядок все объекты гражданской обороны, расположенные на территории страны. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Александр Куренков, передает РИА Новости.

По данным агентства, в том числе министерство планирует восстановить построенные в прошлом убежища и укрытия. Как сказал Куренков, система гражданской обороны должна максимально защищать жителей государства.

«Мы вышли с инициативой к Минфину РФ выделить 155 млрд рублей на модернизацию системы по всей стране», — добавил он.

В ночь на 30 мая над российскими регионами сбили 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Министерство обороны РФ сообщило, что в Белгородской области уничтожили 15 дронов. Еще 12 беспилотников ликвидировали в небе над Курской областью.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате ночной атаки БПЛА пострадал 27-летний житель административного центра региона. Его доставили в медицинское учреждение с осколочными ранениями. Также чиновник подчеркнул, что обломки сбитых дронов повредили несколько многоквартирных домов и здание Курской городской больницы №1.

Ранее глава МЧС РФ рассказал, как себя вести при атаках беспилотников ВСУ.

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