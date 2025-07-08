Председатель Госдумы заявил, что железные дороги в РФ недостаточно электрифицированы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что железные дороги в России недостаточно электрифицированы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на некоторых участках железных дорог России до сих пор ходят тепловозы, перецепка которых добавляет несколько часов к пути.

Володин добавил, что министры транспорта меняются, а проблема электрификации передается от одного к другому.

«Огромные проекты реализуются, сверхдорогостоящие, но никто не хочет посчитать убытки от этих двух часов (затрачиваемых на перецепку. — «Газета.Ru») … Вот хотелось бы, учитывая, что в ходе наших обсуждений звучат и наказы, и поддержка, ну и, в том числе, наши надежды на то, что новый министр услышит депутатов, услышит те проблемы, которые люди через депутатов транслируют, и они решатся», — отметил Володин.

До этого Госдума утвердила Андрея Никитина на пост главы Минтранса России.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Романа Старовойта с должности министра транспорта. Исполняющим обязанности главы Минтранса был сразу назначен Никитин, который с февраля этого года был заместителем министра транспорта. Российский лидер выразил готовность поддержать его кандидатуру на пост, если парламент одобрит такие кадровые перестановки.

Ранее в России назначили нового командующего Сухопутными войсками.