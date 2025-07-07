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Путин освободил главу Минтранса РФ Старовойта от занимаемой должности

Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта РФ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Старовойта назначили министром транспорта в мае прошлого года. С 2019 по 2024 год он занимал должность губернатора Курской области.

30 июня председатель российского правительства Михаил Мишустин освободил заместителя министра финансов Алексея Лаврова от занимаемой должности. Причиной послужил выход чиновника на пенсию.

До этого Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя главы МЧС РФ Ильи Денисова. Чиновник начал службу в органах гражданской обороны в 1995 году. С 2015 по 2019 год он занимал пост начальника Главного управления МЧС РФ по Москве, а затем стал заместителем главы ведомства. В этой роли Лавров курировал деятельность пожарно-спасательных подразделений, идеологическую работу министерства и кадровую политику.

Ранее в РФ назначили нового командующего Сухопутными войсками.

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