Госдума одобрила назначение Никитина главой Минтранса

Госдума утвердила Андрея Никитина на пост главы Минтранса России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев отмечал, что комитет поддержал кандидатуру Никитина на пост единогласно.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Романа Старовойта с должности министра транспорта. Исполняющим обязанности главы Минтранса был сразу назначен Никитин, который с февраля этого года был заместителем министра транспорта. Российский лидер выразил готовность поддержать его кандидатуру на пост, если парламент одобрит такие кадровые перестановки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что Путин считает Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед Минтрансом задачам.

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