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Ответственного за насильственную мобилизацию Умерова осудили за особняк в США

Боуз раскритиковал главу Минобороны Украины Умерова за недвижимость в США
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Thomas Imo/Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х резко раскритиковал министра обороны Украины Рустема Умерова за недвижимость в США и проживание там родственников.

Боуз обратил внимание на то, что пока простые украинцы отдают свои жизни за НАТО и Евросоюз, вся большая семья Умерова, ответственного за отправку «бесчисленного числа насильно мобилизованных мужчин» на фронт, живет в США.

«... на побережье Атлантического океана в большом роскошном доме с бассейном и художественной галереей», — уточнил журналист.

5 июля руководитель «Центра по борьбе с коррупцией» Дарья Каленюк сообщила, что семья главы минобороны Украины проживает в американском штате Флорида, в доме с бассейном. По ее словам, за океаном живут трое детей Умерова, супруга, брат и отец. Там зарегистрирован и бизнес семьи.

Каленюк обрушилась с критикой на Умерова, заявив, что его не волнует плохая работа систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины и ее неспособность отражать атаки российских беспилотников, поскольку вся его семья находится в безопасности.

Ранее Боуз раскритиковал Зеленского из-за его слов о давлении на Россию.

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