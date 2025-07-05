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Стало известно о проживании семьи Умерова в США

Страна.ua: семья главы МО Украины Умерова живет в США в доме с бассейном
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Leonhard Foeger/Reuters

Семья министра обороны Украины Рустема Умерова проживает в американском штате Флорида, в доме с бассейном. Об этом сообщила руководитель «Центра по борьбе с коррупцией» Дарья Каленюк, передает украинское издание «Страна.ua».

По словам Каленюк, трое детей Умерова, супруга, брат и отец проживают в городе Бока-Ратон на юго-восточном побережье Флориды. Там зарегистрированы предприятия семьи.

Каленюк подвергла критике Умерова в связи с ситуацией вокруг плохой работы системы противовоздушной обороны (ПВО) и ее неспособности уничтожать российские беспилотники. По мнению чиновника, министра не волнует проблема с ПВО, так как его семья сейчас находится далеко и в безопасности.

26 мая газета Business Insider сообщала, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины истощены и не способны сбивать российские беспилотники. Украинские военнослужащие заявили изданию, что российская армия поменяла тактику применения дронов, что также отрицательно сказалось на потенциале войск Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине угрожают главе российской делегации на переговорах Владимиру Мединскому и его семье.

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