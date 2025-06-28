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В Ирландии раскритиковали Зеленского из-за его слов о давлении на Россию

Ирландский журналист Боуз призвал Зеленского к диалогу с Россией
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Thomas Peter/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует перестать вести диалог только с самим собой и начать переговоры с Россией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях.

Таким образом Боуз прокомментировал заявление Зеленского о планах усилить давление на Российскую Федерацию, ввести в отношении нее новые санкции. Журналист отметил, что для этого украинскому лидеру потребуется согласие партнеров из стран Европы.

Ирландец также выразил мнение, что Зеленский сейчас должен действовать в интересах той части Украины, которая все еще остается под контролем Киева.

27 июня Зеленский подписал новый указ о санкциях против России. Политик заявил, что Украина будет синхронизировать свои антироссийские санкции с западными.

23 июня глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что 18-й пакет санкций против России планируется одобрить до конца недели.

Ранее Украина стала угрожать странам, покупающим нефть у России.

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