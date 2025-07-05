Россию ждет эскалация ситуации вокруг Украины. С таким прогнозом в интервью РИА Новости выступил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич.

«По украинскому вопросу ожидается эскалация. Это подтверждается риторикой Запада», — сказал зампостпреда.

Он отметил, что Евросоюз и Великобритания продолжают курс на накачивание Украины оружием и не рассматривают переговорные позиции Москвы, о которых в июне говорили президент РФ Владимир Путин и российская делегация в Стамбуле. Дипломат напомнил, что речь шла, в частности, о необходимости устранения первопричин украинского кризиса. По его словам, Запад считает эти требования нереалистичными и неприемлемыми, будто Россия требует невозможного. Он подчеркнул, что вместо этого Запад требует от РФ остановить боевые действия «просто так».

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