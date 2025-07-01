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В Совфеде указали на мечту Киева об эскалации конфликта с Россией

Сенатор Карасин: Киев живет мечтой об эскалации конфликта с Россией
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Провокационные удары ВСУ по территории России не останутся безнаказанными, Киев живет мечтами об эскалации конфликта и тратит на это много сил и средств. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя удар по заводу в Ижевске.

«Не секрет, что киевский режим живет мечтой об эскалации конфликта и тратит очень много сил и вооружений на то, чтобы совершать подобные провокационные атаки. Безнаказанным такие акции не останутся», — сказал Карасин.

Парламентарий указал, что Россия будет действовать так, чтобы пресечь попытки ВСУ навредить стране. Москва «все это запомнит» и будет отвечать адекватно, заверил сенатор.

Во вторник украинские беспилотники атаковали завод в Ижевске. Пострадали не менее 24 человек. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 17 получили травмы средней тяжести. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, включая разбор завалов.

Ранее в Госдуме пообещали «отомстить» Украине за удар по Ижевску.

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