На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, с кем созвонился Трамп после разговора с Зеленским

CNN: Трамп провел переговоры с Мерцем и Макроном после звонка Зеленскому
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Трамп обсуждал с Мерцем возможность покупки Германией батарей Patriot у США для последующей передачи Украине», — заявил корреспондент в эфире.

Переговоры последовали за утренним звонком Трампа Владимиру Зеленскому. По данным Axios, американский лидер пообещал проверить статус приостановленных поставок вооружений и помочь в укреплении ПВО Украины.

Как утверждал журнал Der Spiegel, Трамп в разговоре с Мерцем не взял на себя обязательств по передаче Киеву оружия. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус рассказал, что канцлер во время телефонных разговоров последних дней «очень сильно ратовал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны».

В свою очередь, Зеленский сказал, что Трамп согласился устроить встречу представителей Киева и Вашингтона по теме усиления украинской ПВО, а также обсудил вместе с ним военную промышленность Украины и поделился мнением и текущей «дипломатической ситуации».

Ранее политолог рассказал, зачем Трамп звонил Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами