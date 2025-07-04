В США рассказали, с кем созвонился Трамп после разговора с Зеленским

CNN: Трамп провел переговоры с Мерцем и Макроном после звонка Зеленскому

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Трамп обсуждал с Мерцем возможность покупки Германией батарей Patriot у США для последующей передачи Украине», — заявил корреспондент в эфире.

Переговоры последовали за утренним звонком Трампа Владимиру Зеленскому. По данным Axios, американский лидер пообещал проверить статус приостановленных поставок вооружений и помочь в укреплении ПВО Украины.

Как утверждал журнал Der Spiegel, Трамп в разговоре с Мерцем не взял на себя обязательств по передаче Киеву оружия. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус рассказал, что канцлер во время телефонных разговоров последних дней «очень сильно ратовал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны».

В свою очередь, Зеленский сказал, что Трамп согласился устроить встречу представителей Киева и Вашингтона по теме усиления украинской ПВО, а также обсудил вместе с ним военную промышленность Украины и поделился мнением и текущей «дипломатической ситуации».

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