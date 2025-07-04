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Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
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Shannon Stapleton/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пересказал в своем Telegram-канале сегодняшний телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и заявил, что стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны.

«Сегодня мы говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и, в более широком смысле, о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине», — написал Зеленский.

По его словам, Трамп согласился устроить встречу представителей Киева и Вашингтона по тему усиления украинской ПВО, а также обсудил вместе с Зеленским военную промышленность Украины и поделился мнением и текущей «дипломатической ситуации».

Украинский президент выразил готовность к «прямым проектам с Америкой».

Накануне Трамп в шестой раз созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил коллегу с Днем независимости и отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении государственности США.

Главы государств обсудили еще несколько тем, прежде чем Путин сказал Трампу, что Москва настроена на переговоры по конфликту на Украине, однако будет добавиться намеченных целей. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты созвонятся еще раз в ближайшее время.

Ранее в США заявили Зеленскому, что не будут свиньей-копилкой для Украины.

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