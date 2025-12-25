В МИД осудили задержание Швецией российского судна «Адлер»

Задержание Швецией российского контейнеровоза «Адлер» является нарушением международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Россия рассчитывает на то, что Швеция в дальнейшем проявит ответственный подход, воздержится от шагов, чреватых усилением напряженности в регионе. Также Стокгольму стоило при принести извинения, поскольку его действия затруднили работу экипажа судна, препятствовали реализации запланированного маршрута и не соотносились с международным правом, подчеркнула дипломат.

21 декабря телеканал SVT сообщил, что правоохранители из Швеции поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который подал сигнал бедствия и встал на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении. Судно было досмотрено таможенной службой, береговой охраной, полицией безопасности и оперативным полицейским управлением. Утверждается, что контейнеровоз принадлежит российской компании M Leasing LLC, находящейся в санкционных списках США и ЕС.

Ранее в Швеции заявили, что на танкерах, идущих из России, появилась вооруженная охрана.