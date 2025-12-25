На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД осудили задержание Швецией российского судна «Адлер»

Захарова: задержание Швецией судна «Адлер» — нарушение международного права
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Задержание Швецией российского контейнеровоза «Адлер» является нарушением международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Россия рассчитывает на то, что Швеция в дальнейшем проявит ответственный подход, воздержится от шагов, чреватых усилением напряженности в регионе. Также Стокгольму стоило при принести извинения, поскольку его действия затруднили работу экипажа судна, препятствовали реализации запланированного маршрута и не соотносились с международным правом, подчеркнула дипломат.

21 декабря телеканал SVT сообщил, что правоохранители из Швеции поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который подал сигнал бедствия и встал на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении. Судно было досмотрено таможенной службой, береговой охраной, полицией безопасности и оперативным полицейским управлением. Утверждается, что контейнеровоз принадлежит российской компании M Leasing LLC, находящейся в санкционных списках США и ЕС.

Ранее в Швеции заявили, что на танкерах, идущих из России, появилась вооруженная охрана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами