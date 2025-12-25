На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Долина и Полина Лурье не приехали на заседание суда о выселении

Певица Долина не явилась на заседание суда о выселении из квартиры
Telegram-канал SHOT

Мосгорсуд начал рассмотрение иска о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Ни Лариса Долина, ни покупательница ее квартиры Полина Лурье не приехали на заседание суда

Обе стороны на суде представляют адвокаты..

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Как прошел громкий процесс, какие аргументы приводила защита Долиной и почему плакала адвокат истицы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина после скандала собрала аншлаг в Москве.

Скандал вокруг Долиной
