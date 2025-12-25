Обвиняемый в хищениях экс-депутат Курской облдумы хочет отправиться на СВО

Экс-депутат Курской облдумы Васильев заявил в суде, что хочет пойти на СВО

Обвиняемый в хищениях при строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутат Максим Васильев заявил в суде, что хочет пойти на СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Был участником специальной военной операции, участвовал в освобождении Черкасского Поречного в Суджанском районе... И дальше планирую отправиться на специальную военную операцию...», — сказал он.

Дело Васильева рассматривается в особом порядке. Известно, что бывший чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Свою вину он признал в полном объеме. в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, вину он признал в полном объеме.

Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений. Обвиняемыми по делу проходят глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его бывший заместителя Игорь Грабин.

Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов.

Ранее фигуранту дела экс-губернатора Курской области Грабину продлили арест.