На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп в разговоре с Мерцем не взял на себя обязательств по передаче Киеву оружия

Der Spiegel: Мерц обсудил по телефону с Трампом усиление ПВО Украины
true
true
true
close
IMAGO/Kugler, Steffen/BPA/Global Look Press/House Select Committee/AP

Канцлер Германии Фридрих Мерц поговорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил ситуацию на Украине, в частности усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Источники издания рассказали, что американский лидер в разговоре с Мерцем не стал брать на себя никаких обязательств в вопросе передачи Киеву оружия.

В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус рассказал, что канцлер во время телефонных разговоров последних дней «очень сильно ратовал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны».

Также представитель правительства Германии заявил, что страна ведет переговоры о закупке американских систем ПВО Patriot для их последующей передачи Киеву на фоне приостановки США поставок критически важного вооружения на Украину.

До этого президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что по объектам на территории Украины был нанесен один из самых мощных ударов средств воздушного нападения ВС РФ. О чем говорит это заявление Зеленского, что не так в его словах с точки зрения военной терминологии, а также почему дела с эффективностью ПВО в Киеве далеко не так блестящи, как об этом докладывалось раньше, рассуждал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в НАТО высказались о прекращении военной помощи Украине от США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами