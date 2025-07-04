Трамп в разговоре с Мерцем не взял на себя обязательств по передаче Киеву оружия

Канцлер Германии Фридрих Мерц поговорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил ситуацию на Украине, в частности усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Источники издания рассказали, что американский лидер в разговоре с Мерцем не стал брать на себя никаких обязательств в вопросе передачи Киеву оружия.

В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус рассказал, что канцлер во время телефонных разговоров последних дней «очень сильно ратовал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны».

Также представитель правительства Германии заявил, что страна ведет переговоры о закупке американских систем ПВО Patriot для их последующей передачи Киеву на фоне приостановки США поставок критически важного вооружения на Украину.

До этого президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что по объектам на территории Украины был нанесен один из самых мощных ударов средств воздушного нападения ВС РФ. О чем говорит это заявление Зеленского, что не так в его словах с точки зрения военной терминологии, а также почему дела с эффективностью ПВО в Киеве далеко не так блестящи, как об этом докладывалось раньше, рассуждал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в НАТО высказались о прекращении военной помощи Украине от США.