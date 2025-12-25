Путин прокомментировал идею запрета платного инженерного образования

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета не согласился с идеей запретить платное инженерное образование, трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Глава государства отметил, что такая мера приведет к сокращению возможностей для студентов.
В ходе заседания лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью отказаться в России от платного образования по инженерным специальностям.
«Надо ли запрещать совсем платное образование по специальности? Мы будем просто сокращать этим возможности», — ответил Путин.
Также президент РФ заявил, что система образования страны не должна терять фундаментальных основ.
Путин 25 декабря проводит заседание Госсовета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для российской экономики. В ходе встречи обсуждаются темы кадрового прогноза, развития технологий искусственного интеллекта и адаптации к ним системы образования, перезагрузки системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Ранее Путин заявил о дефиците рабочей силы на рынке труда.