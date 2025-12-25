На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии заявили, что ЕС заморозил переговоры о вступлении страны

Депутат Цырдя: Брюссель заморозил переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

Переговоры о вступлении Молдавии в Европейский союз фактически заморожены. Об этом заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя в своем Telegram-канале.

По словам политика, в настоящее время ведутся лишь технические консультации по данному вопросу, не имеющие конкретных сроков или юридической силы.

«Европейский союз до сих пор не открыл официальные переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз, то есть переговоры заморожены. Нам сказали, что спешить пока некуда, нужно подумать, посмотреть», — заявил Цырдя в видеообращении, размещенном в канале.

По мнению депутата, такой поворот событий ставит под сомнение возможность вступления Молдавии в Евросоюз до 2028 года, вопреки заверениям руководства республики.

«Сейчас власти говорят о том, что мы не готовы к вступлению. Об этом говорит и посол Европейского союза. Все их предвыборные обещания (о вступлении в ЕС — прим. ред.) уже забыты», — добавил парламентарий.

Ранее в Молдавии рассказали, почему вступление в ЕС невозможно без Приднестровья.

