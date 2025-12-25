МИД России отметил продвижение в переговорном процессе с США по Украине

Захарова: в переговорном процессе с США по Украине есть продвижение

В переговорном процессе по украинскому вопросу у России и США есть небольшое движение вперед. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В переговорном процессе по украинскому урегулированию, я имею в виду, в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки, наблюдается медленное, но верное продвижение вперед», — отметила она.

23 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рабочим процессом переговоры России и США в Майами по Украине.

Представитель Кремля отметил, что самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с Европой и Киевом и в зависимости от этого уже понять, насколько они соответствуют духу Анкориджа.

22 декабря в Кремле сообщили, что ожидают доклада спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева по итогам переговоров в Майами. В беседе с журналистами сам Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу. Несмотря на позитивную оценку прошедших встреч со стороны чиновников, многие СМИ заявили об их безрезультатности. Считают ли в Москве, что переговорный процесс зашел в тупик, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии назвали маловероятным быстрый прорыв в переговорах по Украине.