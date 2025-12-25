«Строится на чучхе»: в Госдуме оценили северокорейскую атомную подлодку

О новой северокорейской подлодке сложно судить из-за условий секретности, в которых ее производят, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, первая атомная подлодка в КНДР может быть и не атомной. И Россия ее закупать не будет.

«Из-за условий крайней секретности, в которых развивается вся военная программа КНДР, сложно с уверенностью судить о новейших экземплярах техники. Так, к примеру, есть разночтения даже по поводу того, что именно в стране называют «атомной подводной лодкой». Дело в том, что по-корейски «хэк» — «атомная», может в равной степени относиться и к энергетической установке, и к вооружению. То есть, представленная лодка вполне может быть дизель-электрической, просто очень большой, но нести на себе ядерные ракеты», — заявил он.

Журавлев считает, что в создании подлодки Россия не участвовала, потому что в КНДР надеются исключительно «на собственные силы».

«Сказать что-либо о прочих ТТХ (тактико-технических характеристиках. – прим. «Газеты.Ru») и вовсе не представляется возможным. Известно только, что вся военная техника в КНДР строится на основе идей «чучхе», они рассчитывают исключительно на собственные силы и в деталях, и в производстве. А значит, никакие механизмы из новой подводной лодки в другой стране использовать будет нельзя. Впрочем, российскому подводному флоту это и не нужно, у нас и так лучшие в мире атомные лодки, что признают даже американские военные специализированные издания», — заключил он.

Северокорейское новостное агентство ЦТАК до этого сообщило, что Ким Чен Ын осмотрел новую атомную подводную лодку. СМИ назвали ее превосходящей даже некоторые американские подлодки. Ким Чен Ын в ходе осмотра заявил, что в мире неспокойно и подлодка поможет сохранить суверенитет КНДР.

