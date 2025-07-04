Политолог рассказал, зачем Трамп звонил Путину

Разговор с президентом РФ Владимиром Путиным подготовил дальнейшую почву для диалога лидера США Дональда Трампа с украинскими властями. Об этом заявил политолог Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, состоявшийся разговор мог предоставить возможность для Трампа сформировать новые требования, адресованные киевским властям.

«Думаю, что если оценивать с точки зрения, кто выиграл, кто проиграл, вчерашняя беседа — это такая позиционная ничья, которая предполагает наличие встреч в следующих раундах», — сказал он.

Накануне Путин в шестой раз созвонился с Трампом. Российский президент поздравил коллегу с Днем независимости и отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении государственности США. Главы государств обсудили еще несколько тем, прежде чем Путин сказал Трампу, что Москва настроена на переговоры по конфликту на Украине, однако будет добавиться намеченных целей. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты созвонятся еще раз в ближайшее время.

Ранее в Кремле высказались о проведении встречи Путина и Трампа.