Юлия Меньшова о смерти Веры Алентовой: «Мамы больше нет»

Актриса Меньшова опубликовала фото родителей в день смерти матери Веры Алентовой
Telegram-канал ЮЛИЯ МЕНЬШОВА

Актриса Юлия Меньшова высказалась о смерти своей матери — актрисы Веры Алентовой. В своем Telegram-канале она опубликовала несколько совместных снимков родителей — Алентовой и актера Владимира Меньшова.

«Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — написала Меньшова.

Народная артистка России Вера Алентова умерла на 84-м году жизни 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким, после чего ее экстренно госпитализировали. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

В 1965 году актриса дебютировала в кино, сыграв учительницу в фильме «Дни летные».

Широкую известность Алентова получила благодаря главной роли в картине «Москва слезам не верит», которая была удостоена премии «Оскар», а также партиям в фильмах «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и многим другим.

Ранее Олег Басилашвили высказался о Вере Алентовой.

