«Какое это событие?» Роднина высказалась о Валиевой, вспомнив Овечкина

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась называть возвращение фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации главным спортивным событием в 2025 году. Ее слова приводит Sport24.

«Какое это событие, я вас умоляю?! У нас самое большое событие в этом году — это, конечно, Овечкин. В фигурном катании считаю, событие то, что у нас ребята попадают на Олимпийские игры. Отобрались и очень достойно. Возвращение Валиевой — это возвращение после дисквалификации и лишения всех титулов» — заявила она.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал Овечкина лучшим спортсменом.