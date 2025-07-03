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Путин назвал водные ресурсы конкурентным преимуществом России

Путин: водные богатства дают России огромные конкурентные преимущества
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что вода является значительным национальным богатством России, обеспечивающим ей существенные конкурентные преимущества. Об этом он заявил в ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», пишет ТАСС.

«Действительно, это [вода] — огромное богатство России. И у нас в этом смысле большие конкурентные преимущества. Это точно», — заявил Путин.

В конце июня Счетная палата Российской Федерации (СП) предложила десятикратно увеличить размер платы за использование водных ресурсов. Представители пресс-службы ведомства уточнили, что их специалисты провели проверку эффективности администрирования платежей за использование водных объектов и по результатам аудита выявили значительный потенциал для увеличения доходов бюджета. В частности, было установлено, что действующие ставки за водопользование являются крайне низкими.

Ранее ученые заявили о беспрецедентном вмешательстве людей в природный круговорот воды.

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