Счетная палата предложила способ увеличения поступлений в бюджет

Счетная палата (СП) России предложила увеличить плату за использование водных ресурсов в 10 раз. Об этом сообщили в пресс-службе органа финансового надзора.

В пресс-службе уточнили, что СП провела аудит эффективности администрирования платежей за пользование водными объектами. По его итогам ведомство выявило значительные резервы поступлений в доходы бюджета. В частности, текущие ставки за водопользование оказались крайне низкими.

В СП пояснили, что в настоящее время у многих предприятий доля платы за забор воды составляет менее 0,01%. В связи с этим орган предложил увеличить ставки.

«Увеличение ставок, например в 10 раз, не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1 %. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 млрд рублей», — говорится в сообщении.

9 июня заключение Счетной палаты на проект поправок к закону о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов показало, что в бюджет России поступят непредвиденные доходы в размере 163,4 млрд рублей. Из них 149,7 миллиарда рублей — это прибыль Центрального банка России за 2024 год, 5 млрд рублей — налог на доходы физических лиц с определенных сумм и 5,3 млрд рублей — административные штрафы.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ может недополучить 477 млрд рублей от продажи углеводородов в 2025 году.