Зеленский прокомментировал решение о лишении гражданства митрополита УПЦ Онуфрия

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о лишении гражданства ряда лиц, не называя конкретно митрополита УПЦ Онуфрия. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мы продолжаем справедливую работу в отношении лиц, связавших себя с Россией. Тем, кто работает против украинской независимости, включая духовную сферу, поддерживает агрессию или оправдывает ее, нет места на Украине», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что принимаются соответствующие решения и готовятся новые санкции, которые будут рассмотрены на заседании СНБО.

2 июля митрополита УПЦ Онуфрия лишили украинского гражданства, указ подписал Владимир Зеленский.

В прошлом году Зеленский подписал закон, что позволит запретить в стране все церкви, связанные с РПЦ. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Хотя УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с РПЦ, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог сравнил Зеленского с Иудой после лишения гражданства митрополита Онуфрия.