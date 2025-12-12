Путин прибыл на место проведения форума мира в Ашхабаде

Путин прибыл в Конгресс-центр в Ашхабаде для участия в форуме мира

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Конгресс-центр в Ашхабаде для участия в международном форуме, посвященном Году мира и доверия. Об этом пишет ТАСС.

В материале подчеркивается, что на месте российского лидера встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Пленарная сессия форума состоится в день 30-летия провозглашения республикой постоянного нейтралитета и Международный день нейтралитета, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Темой мероприятия стали «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

12 декабря Путин прилетел в столицу Туркменистана с рабочим визитом. В аэропорту его встретил бывший лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов. Ожидается, что в ходе поездки президент РФ проведет ряд встреч в двустороннем формате. В том числе он будет беседовать с президентами Ирана и Ирака Масудом Пезешкианом и Абдулом Латифом Рашидом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Также у российского лидера запланирована встреча с Сердаром Бердымухамедовым и турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде.