Россиян предостерегли от финансовых ошибок в 2026 году

В 2026 году россиянам стоит особенно внимательно относиться к личным финансам: инфляция замедляется, но кредиты остаются дорогими, а значит, незапланированные займы лучше исключить. Занимать на смартфон, отпуск, свадьбу или подарки — ошибочная стратегия, сказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

«Гораздо разумнее заранее формировать финансовые цели. Например, если через 10 месяцев нужен ноутбук за 200 тыс. рублей, в бюджете стоит ежемесячно откладывать по 20 тыс. рублей. Эти средства лучше переводить на отдельный накопительный счет или «копилку» в приложении банка — так они защищены от импульсивных трат и частично от инфляции. Автоматические переводы, настроенные в день получения зарплаты, помогают удерживать дисциплину. По такому же принципу в 2026 году стоит планировать и любые другие крупные покупки», — отметила Иваткина.

По ее словам, отдельное правило — наличие финансовой подушки безопасности. Иваткина уточнила, что универсальный ориентир — сумма, покрывающая 3–6 месяцев расходов семьи. При ежемесячных тратах в 70 тыс. рублей резерв должен составлять 210–420 тыс. рублей. Эксперт считает, что его лучше хранить на накопительном счете, чтобы деньги были быстро доступны при увольнении, поломке бытовой техники или других непредвиденных ситуациях. Минорные покупки из категории «смартфон сломался — пойду куплю новый» из этой подушки не финансируются — на такие цели формируют отдельные накопления, предупредила Иваткина.

По ее словам, если у семьи есть дорогие кредиты, в 2026 году разумно ускорить их погашение за счет регулярных досрочных взносов. Если займов несколько, возможны два подхода. Иваткина сказала, что подход «лавина» предполагает приоритетное закрытие кредита с максимальной ставкой, затем — со следующей по величине. «Снежный ком» — подход, при котором сначала идет погашение самых маленьких долгов ради эффекта быстрого результата, уточнила эксперт. По ее мнению, второй вариант психологически легче, но менее экономичен. На фоне вероятного снижения ключевой ставки в 2026 году стоит оценить варианты рефинансирования: иногда новые условия позволяют существенно сократить переплату, рекомендовала Иваткина.

Прежде чем оформлять ипотеку, необходимо проверить уровень долговой нагрузки, заключила специалист. Она добавила, что показатель, при котором более 40% ежемесячного дохода семьи уходит на кредит, считается рисковым. Также потребуется первоначальный взнос, который нужно заранее накопить отдельным финансовым потоком, считает Иваткина.

