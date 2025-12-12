Стало известно, что будет с российским авторынком в 2026 году

Автостат: в 2026 году в России будет продано 1,2 млн новых легковых автомобилей

В России в 2026 году будет продано 1,2 млн новых легковых машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого.

«Объем продаж новых легковых автомобилей в 2026 году с учетом всего набора неопределенностей составит 1,2 млн штук. Основными факторами влияния на объем рынка станут ставка ЦБ, курс рубля, а также скорость перестройки рынка от импорта к локальной сборке автомобилей», — приводит слова Слуцкого «Автостат».

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

