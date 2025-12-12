Один из российских аэропортов возобновил работу

В аэропорту Тамбова (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, ограничения в воздушной гавани начали действовать в 6:18 мск для обеспечения обеспечения безопасности полетов.

По информации Минобороны, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и подавили 90 беспилотных аппаратов самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Уточняется, что большую часть беспилотников сбили над Брянской областью — 63. Еще восемь перехватили в Ярославской области, четыре — в Московском регионе. По три дрона уничтожили над Смоленской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря.

Кроме того, силы ПВО ликвидировали по два БПЛА в Тамбовской и Тульской областях и по одному — в Орловской и Ростовской.

Ранее украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Твери.