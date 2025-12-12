На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Нью-Джерси»

Кучеров занял четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян
true
true
true
close
Kim Klement Neitzel/Reuters

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заработал четыре очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилз».

Встреча, которая состоялась в ночь на 12 декабря в Ньюарке, завершилась со счетом 8:4. Кучеров оформил четыре результативные передачи, что позволило ему довести общее количество набранных очков в лиге до 1033.

Бьоркстранн оформил дубль, а после — ассист, Генцел отметился голом и двумя передачами, шайбы также на счету Хольмберга, Пола, Хэйгла, Пойнта и Рэддиша. У «Нью-Джерси» по голу оформили Братт, Коттер, Крокшенк и Хьюз.

По итогам матча Кучеров достиг отметки в 1033 очков и поднялся на четвертую строчку в списке самых результативных российских бомбардиров в истории НХЛ, превзойдя результат Александра Могильного, на счету которого 1032 очка в 990 матчах. Общий счет Кучерова в 1033 очка был достигнут за 831 игру.

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

Ранее стало известно, когда IIHF примет решение о допуске российских юниоров.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами