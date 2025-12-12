Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Нью-Джерси»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заработал четыре очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилз».

Встреча, которая состоялась в ночь на 12 декабря в Ньюарке, завершилась со счетом 8:4. Кучеров оформил четыре результативные передачи, что позволило ему довести общее количество набранных очков в лиге до 1033.

Бьоркстранн оформил дубль, а после — ассист, Генцел отметился голом и двумя передачами, шайбы также на счету Хольмберга, Пола, Хэйгла, Пойнта и Рэддиша. У «Нью-Джерси» по голу оформили Братт, Коттер, Крокшенк и Хьюз.

По итогам матча Кучеров достиг отметки в 1033 очков и поднялся на четвертую строчку в списке самых результативных российских бомбардиров в истории НХЛ, превзойдя результат Александра Могильного, на счету которого 1032 очка в 990 матчах. Общий счет Кучерова в 1033 очка был достигнут за 831 игру.

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

