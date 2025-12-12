На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Собянин: силы ПВО сбили еще один украинский дрон, летевший на Москву

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и подавили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом на своей странице в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Другие подробности не приводятся.

Ночью 12 декабря беспилотник пытался атаковать Москву. Он был уничтожен силами ПВО на подлете к городу. Позднее Собянин сообщил о трех сбитых дронах, которые пытались атаковать столицу.

По информации Минобороны, дежурные силы ПВО за ночь перехватили и подавили 90 беспилотных аппаратов самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Уточняется, что большую часть беспилотников сбили над Брянской областью — 63. Еще восемь перехватили в Ярославской области, четыре — в Московском регионе. По три дрона уничтожили над Смоленской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря. Также силы ПВО ликвидировали по два БПЛА в Тамбовской и Тульской областях и по одному — в Орловской и Ростовской.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.