Полицейские у входа на территорию Киево-Печерской лавры, 2023 год

«Освобождение от московских чертей»: на Украине создали условия для запрета православной церкви Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ

Зеленский подписал закон, что позволит запретить в стране все церкви, связанные с РПЦ. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Хотя УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с РПЦ, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, целью которого является запрет в стране Русской православной церкви (РПЦ) и «аффилированных» с ней организаций, говорится в сообщении пресс-службы Верховной рады в Telegram.

»[Закон] запрещает пропаганду идеологии «русского мира», в частности, запрещается использование религиозных организаций для продвижения этой идеологии», — добавили в украинском парламенте.

Официально документ называется «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Зеленский подписал его в День независимости Украины. В честь праздника президент выложил в своем канале видеообращение к народу, в котором заявил о борьбе против «московских чертей».

«У нее [независимости] много измерений... Это духовная независимость украинского народа.

И украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей», — сказал Зеленский.

Новый закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Ранее народный депутат Ярослав Железняк обещал, что украинским религиозным общинам дадут девять месяцев, чтобы «разорвать связи с РПЦ».

Инициатором закона, фактически, был сам Зеленский. Политик утверждал, что Москва «использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свобод граждан». Рада рассматривала документ с прошлого года, в итоге за него проголосовали 265 депутатов из 450.

Что говорится в законе

На Украине есть две главные православные организации — Украинская православная церковь (УПЦ) и Православная церковь Украины (ПЦУ). Первую российское православие считает канонической, а вторую раскольнической. Соответственно, Киев, наоборот, поддерживает ПЦУ. С начала полномасштабного военного конфликта на Украине начались гонения на УПЦ (насильственные захваты их храмов и монастырей, в том числе при поддержке силовиков, поджоги и вандализм в храмах, обыски у священников и их задержания).

В новом законе, однако, формально напрямую не сказано о запрете УПЦ. Большая часть документа посвящена запрету «иностранных религиозных организаций», а не внутриукраинских. Среди таких прямо указана только РПЦ. Она запрещена на Украине, потому что «является идеологическим продолжением» российских властей и «соучастницей» военных преступлений», поясняют авторы закона.

Что касается украинских религиозных организаций, по закону у них не может быть «руководящих центров» в России. Также они не могут входить в структуры РПЦ, в том числе частично, уточняет документ, «или быть иными способами аффилированы» с ней. Отдельно запрещается любыми способами пропагандировать «идеологию русского мира». В данном случае для доказательства нарушения власти смогут использовать, в частности, результаты «религиозной экспертизы».

«Запрет максимально заретушировали юридической казуистикой... По форме для прихожан изменения минимальны. Самым серьезным испытанием может стать переход на новоюлианский календарь — Рождество по нему отмечают 25 декабря.

Для большинства прихожан главным в религии являются обряды, и расчет киевских властей может строиться на том, что если ритуалы не претерпят сильных изменений, вскоре подавляющее число верующих смирится с переходом»,

— оценивает возможные изменения газета «Известия».

После начала конфликта в 2022 году УПЦ провела собор, который объявил о независимости от РПЦ. Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий также публично осудил военные действия России, и с первых дней конфликта УПЦ последовательно придерживается этой позиции. Однако УПЦ все равно никак не сможет избавиться как минимум от одного признака «аффилированности» с РПЦ — упоминания о себе в уставе последней.

«Если «аффилированность» остается, разрываются договоры об аренде храмов, которые на Украине обычно принадлежат государству или местным общинам», — обращает внимание украинское издание «Страна».

По ее оценке, глобальные решения о дальнейшей судьбе УПЦ примут не ранее середины следующего года. При этом разорвать договоры об аренде и выселить «аффилированную» организацию из храмов можно и раньше, поскольку для этого не нужно решение суда.

«Вероятно, это приведет к тому, что многие приходы УПЦ, особенно на Западной Украине, где давление властей и радикалов на церковь особенно сильно, окажутся на улице», — резюмирует «Страна».

Реакция в России

Российский МИД назвал новый закон варварским. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что среди прихожан УПЦ большая часть населения Украины. Происходящее, по ее мнению, продиктовано западными союзниками Киева, которые хотят углубить религиозный раскол в стране.

«Речь идет о церкви, которая исторически играла и продолжает играть ключевую роль в жизни украинского общества. Проводится активная медийная компания по очернению священнослужителей и прихожан... Убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны», — высказалась Захарова.

Она добавила, что международные правозащитные организации игнорируют происходящее. Хотя, по словам Захаровой, здесь можно говорить о нарушении Украиной Всеобщей декларации прав человека.

Еще более резко выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Запрет УПЦ он назвал сатанизмом и попыткой «переплюнуть атеизм советского периода».

«Союз ССР хоть и был атеистической страной, но не запрещал религии и отдельные вероучения... Это полноценный сатанизм... который активно поддерживает «цивилизованный Запад» в целях нанесения максимального ущерба России и ее гражданам...

Эта история не пройдет даром Украине. Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут», — сообщил Медведев.

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов со своей стороны охарактеризовал новый закон как «окончательное превращение Украины в тоталитарное государство». Политик назвал решение украинских властей ожидаемым, но все равно «омерзительным».

«Русофобы и нацики давно ведут борьбу с русским миром, и делают все, чтобы носителей великой культуры стало как можно меньше. <…> А теперь хотят окончательно уничтожить Русскую церковь, вместо которой планируют насадить сектантов и христопродавцев», — сказал Миронов.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также считает происходящее беспределом. Он заявил, что обсуждал новый закон с разными православными организациями, они не признают такое решение.