Политолог сравнил Зеленского с Иудой после лишения гражданства митрополита Онуфрия

Украинский политолог Константин Бондаренко резко раскритиковал Владимира Зеленского за решение лишить гражданства митрополита УПЦ Онуфрия. В своем Telegram-канале он сравнил действия президента с поступками Иуды Искариота.

Поводом для заявления стало решение СБУ, объявленное в среду, о лишении митрополита Онуфрия украинского гражданства. В ведомстве утверждают, что священнослужитель добровольно получил российский паспорт еще в 2002 году. Сам Онуфрий опроверг эти обвинения и заявил о намерении обжаловать указ.

«Ваши советники вас подставили. Сегодня церковь чтит память апостола Иуды Иаковлева, а не Искариота, на которого вы равняетесь и которого стремитесь превзойти в своем рвении», — написал Бондаренко.

2 июля митрополита УПЦ Онуфрия лишили украинского гражданства, указ подписал Владимир Зеленский.

В прошлом году Зеленский подписал закон, что позволит запретить в стране все церкви, связанные с РПЦ. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Хотя УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с РПЦ, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киевская митрополия подала в суд на власти Украины из-за проверок.