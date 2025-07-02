СБУ сообщила о лишении гражданства митрополита УПЦ Онуфрия

Митрополита УПЦ Онуфрия лишили украинского гражданства, указ подписал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По информации спецслужбы, Онуфрий добровольно получил гражданство РФ в 2002 году, о чем не сообщил на Украине.

«А также «поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины», — говорится в публикации.

В прошлом году Зеленский подписал закон, что позволит запретить в стране все церкви, связанные с РПЦ. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Хотя УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с РПЦ, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киевская митрополия подала в суд на власти Украины из-за проверок.