Глава парламента Крыма указал Келлогу, кто затягивает конфликт на Украине

Конфликт на Украине затягивают власти страны и отдельные европейские чиновники, а не Россия. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Таким образом он прокомментировал заявление специального посланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Москва якобы затягивает урегулирование украинского конфликта.

Константинов подчеркнул, что обвинения Келлога безосновательны, а Киев только на словах демонстрирует свои намерения по урегулированию конфликта, в действительности же вместе с отдельными европейскими чиновниками поддерживает напряжение, которое им выгодно, продолжая накачивать республику оружием.

Парламентарий высказал мнение, что нынешняя власть на Украине не в состоянии выступать гарантом никаких соглашений, так как страна превратилась в полностью управляемую территорию. По словам Константинова, украинскому президенту Владимиру Зеленскому выгодно продолжение конфликта, поскольку можно оставаться у власти, откладывая проведение выборов.

30 июня Кит Келлог призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению трехсторонних переговоров, упрекнув Россию в затягивании конфликта.

При этом Келлог назвал недавние комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно состояния переговорного процесса «оруэлловскими». Представитель Кремля заявлял, что динамика переговорного процесса по урегулированию на Украине зависит от Киева и Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры.