На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму назвали виновников затягивания конфликта на Украине

Глава парламента Крыма указал Келлогу, кто затягивает конфликт на Украине
true
true
true
close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Конфликт на Украине затягивают власти страны и отдельные европейские чиновники, а не Россия. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Таким образом он прокомментировал заявление специального посланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Москва якобы затягивает урегулирование украинского конфликта.

Константинов подчеркнул, что обвинения Келлога безосновательны, а Киев только на словах демонстрирует свои намерения по урегулированию конфликта, в действительности же вместе с отдельными европейскими чиновниками поддерживает напряжение, которое им выгодно, продолжая накачивать республику оружием.

Парламентарий высказал мнение, что нынешняя власть на Украине не в состоянии выступать гарантом никаких соглашений, так как страна превратилась в полностью управляемую территорию. По словам Константинова, украинскому президенту Владимиру Зеленскому выгодно продолжение конфликта, поскольку можно оставаться у власти, откладывая проведение выборов.

30 июня Кит Келлог призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению трехсторонних переговоров, упрекнув Россию в затягивании конфликта.

При этом Келлог назвал недавние комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно состояния переговорного процесса «оруэлловскими». Представитель Кремля заявлял, что динамика переговорного процесса по урегулированию на Украине зависит от Киева и Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами