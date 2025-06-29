В Кремле объяснили, от чего зависит динамика переговоров по Украине

Песков: ход переговоров по Украине зависит от позиции Киева и посредничества США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в Минске на полях встреч ЕАЭС («Евразийского экономического союза»), что динамика переговорного процесса по урегулированию на Украине зависит от Киева и Вашингтона. Его слова передал белорусский телеканал «Первый информационный».

«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что российская позиция «хорошо известна», и отметил, что на переговорах «нельзя абстрагироваться» от реального положения дел на земле.

«Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них (Киева и Вашингтона. — «Газета.Ru»)», — заключил пресс-секретарь.

На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом и отметил, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Ранее Трамп заявил о готовности заключить с Россией сделку по Украине.