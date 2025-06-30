США призвали Россию к прекращению огня на Украине и трехсторонним переговорам

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению трехсторонних переговоров, упрекнув Россию в затягивании времени. Об этом он заявил в соцсети Х.

«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью завершения войны», — говорится в посте.

При этом Келлог назвал недавние комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова относительно состояния переговорного процесса «оруэлловскими».

До этого Песков заявил, что в ближайшее время проведение встреч с украинской стороной не планируется. При этом он выразил надежду на то, что в Кремле в ближайшие дни появится ясность относительно сроков проведения очередного раунда переговоров.

Он также отмечал, что динамика переговорного процесса по урегулированию на Украине зависит от Киева и Вашингтона.

На прошлой неделе в ходе встречи с представителями мировых СМИ, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы к проведению переговоров с Украиной на основе тех условий, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров с Украиной.