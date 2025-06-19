«Может стать хуже»: Путин призвал Киев не затягивать с переговорами

Президент России Владимир Путин призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году. Об этом он заявил во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ-2025.
Глава государства отметил, что условия тогда были намного мягче, чем сейчас, и предупредил, что, если Киев будет медлить, «ситуация может измениться в худшую для них сторону».
Путин напомнил, что в июне 2022 года в Стамбуле были достигнуты предварительные договоренности, которые предусматривали обмен пленными. Он подчеркнул готовность России продолжить переговоры на тех же принципах, предложив «сесть и договариваться».
«Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», — сказал Путин, добавив, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться после 22 июня.
Обмен пленными и деморализация ВСУ
По словам Путина, Россия уже передала Украине более 6 тыс. тел украинских военнослужащих и готова передать еще порядка 3 тыс. Президент отметил, что российские войска сохраняют «стратегическое преимущество на всех направлениях», наступают по всей линии боевого соприкосновения, а потери и недостаток ресурсов у украинской армии «превышают уровень мобилизации».
Путин также поставил под сомнение поставки немецких ракет Taurus, указав, что применять их невозможно без немецких офицеров, и что они не изменят хода боевых действий, но ухудшат отношения Германии и России.
«Сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Федеративная Республика раздумывает поставлять «Таурусы» для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров Бундесвера. Конечно, возникают большие вопросы. Всем хорошо известно, что, если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит», — сказал президент.
Встреча с Зеленским
Говоря о возможности личной встречи с президентом Украины, Путин отметил, что вопрос в «легитимности» украинской власти, и что он готов встретиться «даже с Зеленским, вопрос — кто будет подписывать документы». Он подчеркнул, что стороны должны быть уполномочены решать, поэтому важно, кто именно будет являться партнером за столом переговоров.
«Мы готовы встречаться, и я кстати сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да. Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры — ради Бога, пускай это будет Зеленский. Но вопрос не в этом», — отметил президент РФ.
Путин вновь подтвердил, что цель спецоперации в демилитаризации Украины, то есть устранении угрозы возможности ударов по России в будущем. Он подчеркнул, что задача — не просто завершить конфликт сейчас, но найти перспективное решение, исключающее повторение подобных ситуаций.
Путин провел встречу в ночь с 18 на 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопросы представителей агентств из США, Германии, Великобритании, Китая, Турции и других стран. Помимо конфликта на Украине глава государства затронул широкий круг других тем — от российско-китайских инвестиций (около $200 млрд) и растущей роли китайского языка в России до конфликтов на Ближнем Востоке (Иран-Израиль) и отношений с США.