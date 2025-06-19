«Может стать хуже»: Путин призвал Киев не затягивать с переговорами

Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Президент России Владимир Путин призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году. Об этом он заявил во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ-2025.

Глава государства отметил, что условия тогда были намного мягче, чем сейчас, и предупредил, что, если Киев будет медлить, «ситуация может измениться в худшую для них сторону».

Путин напомнил, что в июне 2022 года в Стамбуле были достигнуты предварительные договоренности, которые предусматривали обмен пленными. Он подчеркнул готовность России продолжить переговоры на тех же принципах, предложив «сесть и договариваться».

«Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», — сказал Путин, добавив, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться после 22 июня.

Обмен пленными и деморализация ВСУ

По словам Путина, Россия уже передала Украине более 6 тыс. тел украинских военнослужащих и готова передать еще порядка 3 тыс. Президент отметил, что российские войска сохраняют «стратегическое преимущество на всех направлениях», наступают по всей линии боевого соприкосновения, а потери и недостаток ресурсов у украинской армии «превышают уровень мобилизации».

Путин также поставил под сомнение поставки немецких ракет Taurus, указав, что применять их невозможно без немецких офицеров, и что они не изменят хода боевых действий, но ухудшат отношения Германии и России.

«Сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Федеративная Республика раздумывает поставлять «Таурусы» для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров Бундесвера. Конечно, возникают большие вопросы. Всем хорошо известно, что, если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит», — сказал президент.

Встреча с Зеленским

Говоря о возможности личной встречи с президентом Украины, Путин отметил, что вопрос в «легитимности» украинской власти, и что он готов встретиться «даже с Зеленским, вопрос — кто будет подписывать документы». Он подчеркнул, что стороны должны быть уполномочены решать, поэтому важно, кто именно будет являться партнером за столом переговоров.

«Мы готовы встречаться, и я кстати сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да. Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры — ради Бога, пускай это будет Зеленский. Но вопрос не в этом», — отметил президент РФ.

Путин вновь подтвердил, что цель спецоперации в демилитаризации Украины, то есть устранении угрозы возможности ударов по России в будущем. Он подчеркнул, что задача — не просто завершить конфликт сейчас, но найти перспективное решение, исключающее повторение подобных ситуаций.

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Путин провел встречу в ночь с 18 на 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопросы представителей агентств из США, Германии, Великобритании, Китая, Турции и других стран. Помимо конфликта на Украине глава государства затронул широкий круг других тем — от российско-китайских инвестиций (около $200 млрд) и растущей роли китайского языка в России до конфликтов на Ближнем Востоке (Иран-Израиль) и отношений с США.