Президента Коста-Рики лишили иммунитета

Верховный суд Коста-Рики лишил иммунитета подозреваемого в коррупции действующего главу государства Родриго Чавеса. Об этом сообщает электронное издание Costa Rica Hoy.

За решение о снятии иммунитета с президента проголосовали 15 из 22 судей. Это позволит провести полноценное расследование коррупционного дела с участием Центральноамериканского банка экономической интеграции (BCIE).

В ходе того же заседания Верховный суд одобрил снятие иммунитета с главы министерства культуры страны Хорхе Родригеса Вивеса.

Окончательно утвердить привлечение Чавеса и Родригеса Вивеса к суду должен парламент Коста-Рики.

17 июня сообщалось, что суд разрешил экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер отбывать дома шестилетний срок по делу о коррупции. Верховный суд Аргентины оставил в силе обвинительный приговор в отношении Киршнер.

Ранее президенту Перу дали 24 часа, чтобы предоставить данные по делу о ринопластике.