Суд разрешил экс-президенту Аргентины отбывать срок по делу о коррупции дома

TN: суд разрешил Киршнер отбывать шестилетний срок по делу о коррупции дома

Суд разрешил экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер отбывать шестилетний срок по делу о коррупции дома. Об этом сообщает телеканал TN.

В публикации отмечается, что срок вступил в силу с момента его оглашения судом.

Таким образом, в среду, 18 июня, она не обязана появиться перед судом, как ожидалось ранее, чтобы начать отбывать наказание.

До этого глава венесуэльского МИД Иваном Хилем Пинто заявил, что Венесуэла осудила решение Верховного суда Аргентины об аресте экс-президента республики Кристины Киршнер.

Также стало известно, что Верховный суд Аргентины оставил в силе обвинительный приговор в отношении Киршнер.

В 2022 году Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Прокурор Диего Лучани назвал дело «крупнейшим коррупционным маневром» в истории страны. Он также просил пожизненно лишить всех обвиняемых права занимать государственные должности и конфисковать $1 млрд.

Ранее Киршнер показала средний палец сторонникам Милея.