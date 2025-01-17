Президенту Перу дали 24 часа, чтобы предоставить данные по делу о ринопластике

В прокуратуре Перу потребовали, чтобы президент страны Дина Болуарте в течение 24 часов предоставила данные в рамках расследования дела о косметической операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидера Перу обвиняют в том, что в июне 2023 года она не сообщила конгрессу и совету министров о пластической операции, из-за которой она временно не могла работать.

«Национальная прокуратура через отдел незаконного обогащения и конституционных жалоб потребовала от подследственной Дины Болуарте Сегарры или официального представителя ее защиты в течение 24 часов предоставить соответствующую информацию для расследования предполагаемого преступления, связанного с невыполнением служебных функций», — говорится в сообщении.

В прокуратуре потребовали от президента предоставить 91 указ, которые, по словам Болуарте, она подписала в период с 28 июня по 9 июля 2023 года, а также медицинские документы, подтверждающие проведение ринопластики.

В декабре Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении Болуарте по подозрению в неисполнении обязанностей и оставлении поста. В отношении президента выдвинули обвинения в том, что она нарушила конституционные процедуры, поскольку должна была передать свои полномочия конгрессу на время отсутствия.

Ранее полиция начала расследование в отношении президента Южной Кореи.