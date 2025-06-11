Приговор экс-президенту Аргентины де Киршнер оставлен в силе

Верховный суд Аргентины оставил в силе обвинительный приговор в отношении экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер, ранее признанной виновной в коррупционных преступлениях и приговоренной к шести годам лишения свободы. Об этом сообщил телеканал TN.

Для бывшего главы государства исчерпаны все доступные пути обжалования, и теперь она обязана понести наказание. Однако, учитывая возраст де Киршнер (старше 70 лет), ей предоставляется право ходатайствовать о замене тюремного срока на домашний арест.

Помимо прочего, данное судебное решение лишает Фернандес де Киршнер возможности баллотироваться на выборные должности.

Сторонники Киршнер, чей приговор во вторник рассматривает Верховный суд, устроили блокаду ключевых магистралей, ведущих в Буэнос-Айрес. В числе заблокированных маршрутов оказалась автострада, соединяющая город с аэропортом. По информации телеканала, правоохранительные органы сейчас принимают меры в отношении протестующих, перекрывших дороги.

В 2022 году Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Прокурор Диего Лучани назвал дело «крупнейшим коррупционным маневром» в истории страны. Он также просил пожизненно лишить всех обвиняемых права занимать государственные должности и конфисковать $1 млрд.

Ранее Киршнер показала средний палец сторонникам Милея.