Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 млрд рублей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Корректировки сделаны на основе уточненного прогноза социально-экономического развития России на текущий год и данных исполнения бюджета за прошедший период. Прогноз роста ВВП остался неизменным – 2,5%. Оценка инфляции выросла до 7,6% с прежних 4,5%. Прогноз цены на нефть снизился до 56 долларов за баррель с 69,7 долларов. Курс рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар, что ранее составляло 96,5 рубля.

Согласно закону, прогноз ВВП на этот год повышен до 221,861 триллиона рублей с 214,575 триллиона. Доходы федерального бюджета снизятся до 38,506 триллиона (17,4% от ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% от ВВП), а расходы вырастут до 42,298 триллиона (19,1% от ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% от ВВП). В результате дефицит бюджета увеличится до 1,7% с 0,5% от ВВП.

24 июня Путин также подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Ранее Путин повысил штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ.