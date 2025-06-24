На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин повысил штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ

Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение иноагентами требований Минюста
close
Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за нарушение иноагентами требований Минюста России. Документ представлен на сайте официального публикования правовых актов.

Нововведение предусматривает повышение ответственности за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы за соответствующее нарушение составят от 30 до 50 тыс. рублей.

До этого за аналогичное нарушение предусматривался штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей. Помимо этого, закон предполагает введение возможности заочного привлечения иноагента, находящегося за пределами страны, к административной ответственности.

Кроме того, за невыполнение требований Минюста предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 300 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, обращаясь к иноагентам и уехавшим из РФ артистам, заявила, что недавно для них был важен пацифизм, а сейчас «с пацифизмом стало напряженно».

Ранее публициста Бориса Стомахина (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами