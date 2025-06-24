Путин повысил штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за нарушение иноагентами требований Минюста России. Документ представлен на сайте официального публикования правовых актов.

Нововведение предусматривает повышение ответственности за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы за соответствующее нарушение составят от 30 до 50 тыс. рублей.

До этого за аналогичное нарушение предусматривался штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей. Помимо этого, закон предполагает введение возможности заочного привлечения иноагента, находящегося за пределами страны, к административной ответственности.

Кроме того, за невыполнение требований Минюста предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 300 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, обращаясь к иноагентам и уехавшим из РФ артистам, заявила, что недавно для них был важен пацифизм, а сейчас «с пацифизмом стало напряженно».

Ранее публициста Бориса Стомахина (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагентом.