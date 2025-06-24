На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин одобрил введение уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП

Путин подписал закон об уголовном наказании за незаконную регистрацию ИП
close
Иван Секретарев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Документ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов.

За незаконное образование ИП будут предусмотрены штрафы в размере до 500 тыс. рублей, а также обязательные работы на срок 240 часов, либо лишение свободы на срок до пяти лет в зависимости от тяжести преступления.

Инициатива предусматривает освобождение от уголовной ответственности подставного лица, впервые совершившего подобное преступление, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию нарушения.

Незадолго до этого глава государства подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до шести лет для дропперов — людей, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных денег по просьбе мошенников. Такое же наказание установлено за преступление по указанию другого лица или в его интересах.

Ранее Путин повысил штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами