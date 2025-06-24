Путин одобрил введение уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Документ обнародован на сайте официального опубликования правовых актов.

За незаконное образование ИП будут предусмотрены штрафы в размере до 500 тыс. рублей, а также обязательные работы на срок 240 часов, либо лишение свободы на срок до пяти лет в зависимости от тяжести преступления.

Инициатива предусматривает освобождение от уголовной ответственности подставного лица, впервые совершившего подобное преступление, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию нарушения.

Незадолго до этого глава государства подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до шести лет для дропперов — людей, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных денег по просьбе мошенников. Такое же наказание установлено за преступление по указанию другого лица или в его интересах.

Ранее Путин повысил штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ.