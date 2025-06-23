Глава Севастополя объяснил позицию Зеленского по Крыму

Отказ президента Украины Владимира Зеленского признать Крым российским связан с тем, что он стал заложником своих ошибок. Об этом заявил РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Других заявлений от них никогда не услышим. Покуда этот режим будет, они будут делать такие заявления. Они заложники собственных позиций и ошибок», — сказал он.

Развожаев добавил, что договориться с украинской стороной можно только путем принятия ими условий, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Они были переданы представителям Киева на переговорах в Стамбуле.

До этого Путин заявлял, что признание Украиной сложившихся реалий на земле и добровольного вхождения в состав Российской Федерации Севастополя, Крыма, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей категорически необходимо, российская сторона настаивает на этом. Он добавил, что важно учитывать мнение жителей данных регионов.

Ранее в Крыму заявили о тупиковом положении Зеленского.