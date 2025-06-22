Признание Украиной сложившихся реалий на земле и добровольного вхождения в состав Российской Федерации Севастополя, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей категорически необходимо, российская сторона настаивает на этом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я настаиваю на признании этого факта, потому что отсутствие такого признания будет означать возможности для возобновления вооруженного конфликта», — сказал он.

Глава российского государства подчеркнул, что нужно учитывать мнение жителей конкретных регионов и в итоге признавать выраженное ими волеизъявление, так как именно народная воля составляет основу принципов демократии. Путин указал, что националистические и неонацистские элементы не должны управлять Украиной.

Также он заявил, что Украина должна вернуться к состоянию, в котором страна провозгласила независимость — к безъядерному внеблоковому статусу.

Ранее экс-советник Пентагона назвал расширение НАТО причиной спецоперации РФ на Украине.