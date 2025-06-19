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В Крыму заявили о тупиковом положении Зеленского

Константинов: Зеленский загнал себя в тупик отказом признать Крым российским
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись признавать российский статус Крыма, загнал себя в тупик. Об этом заявил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов на ПМЭФ-2025.

«Зеленский постоянно повторял, что не будет признавать российский статус Крыма, и тем самым загнал себя в тупик. После всего сказанного, теперь взять и признать для него все равно что застрелиться», — сказал Константинов.

Он также отметил, что Зеленский и его команда — «люди без берегов», из-за чего очень опасны. Политик подчеркнул, что их не волнует Украина, так как они не связаны с этой страной.

«Это дети доллара», — добавил Константинов.

До этого Константинов назвал «истерией» слова Зеленского об «украинском Крыме». Он призвал лидера Украины признать очевидное и свершившийся факт, что Крым по результатам референдума в 2014 году стал российским.

Константинов также высмеял отсылку Зеленского к конституции Украины насчет Крыма. Он напомнил, что основной закон страны предоставлял народу Крыма право на самоопределение.

Ранее Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным».

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ПМЭФ – 2025
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