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Трамп заявил о колоссальных масштабах ущерба для иранских ядерных объектов

Трамп заявил об огромном ущербе иранских ядерных объектов после ударов США
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о масштабных разрушениях на иранских ядерных объектах в результате ударов американских вооруженных сил. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Нанесенный ущерб оценивается как огромный. Удары были сильными и точными», — сообщил Трамп, не уточняя конкретные объекты или степень повреждений.

До этого постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с атакой Соединенных Штатов на Исламскую Республику, заявил, что удары, которые Вооруженные силы США нанесли по ядерным объектам Ирана, еще больше усугубили ситуацию на Ближнем Востоке.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее в США посоветовали Каллас «заткнуться» после слов об Иране.

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