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В США посоветовали Каллас «заткнуться» после слов об Иране

Журналист из США Фази призвал Каллас заткнуться после слов об иранской угрозе
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Carlos Jasso/Reuters

Американский журналист Томас Фази подверг резкой критике заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о недопустимости создания Ираном ядерного оружия. В посте на платформе X он обвинил еврочиновника в «двойных стандартах».

Фази отверг тезис Каллас о «мировой угрозе» от иранской ядерной программы.

«Заткнись. Единственная угроза международной безопасности — политика ЕС и его союзников в Вашингтоне и Тель-Авиве», — написал обозреватель.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее Василий Небензя заявил, что удары США свели на нет многолетние усилия по ядерной программе Ирана.

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