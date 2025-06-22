В США посоветовали Каллас «заткнуться» после слов об Иране

Журналист из США Фази призвал Каллас заткнуться после слов об иранской угрозе

Американский журналист Томас Фази подверг резкой критике заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о недопустимости создания Ираном ядерного оружия. В посте на платформе X он обвинил еврочиновника в «двойных стандартах».

Фази отверг тезис Каллас о «мировой угрозе» от иранской ядерной программы.

«Заткнись. Единственная угроза международной безопасности — политика ЕС и его союзников в Вашингтоне и Тель-Авиве», — написал обозреватель.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее Василий Небензя заявил, что удары США свели на нет многолетние усилия по ядерной программе Ирана.